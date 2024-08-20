ЦБ спрогнозировал резкое падение выдач ипотеки по итогам года

ЦБ прогнозирует падение выдач ипотеки в 1,6 раз по итогам года
Объем выдач ипотеки в 2024 году сократится до 4,8 трлн рублей после 7,8 трлн рублей в 2023 году, считают в ЦБ. Об этом в интервью «Известиям» рассказал Александр Данилов, директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России.
В результате объем выдач ипотечных кредитов окажется на уровне 2022 года.
«2023 год был аномальным из-за беспрецедентной раскрутки льготных программ, и сейчас мы возвращаемся к более сбалансированному росту портфеля», — отметил Данилов.
В 2025 году объем выдач ипотеки может составить около 4,8–5,8 трлн рублей.
Ипотечный портфель банков в 2024 году увеличится примерно на 1,8–2,2 трлн рублей, или 7–12%, сказал Данилов. В 2025 году рост портфеля прогнозируется на уровне 1,6–2,6 трлн рублей (8–13%). В июне Банк России предпологал , что ипотечное кредитование в 2024 году увеличится на 7-12%, в 2025 году — на 10-15%.
Портфель необеспеченного потребительского кредитования, по словам Данилова, в этом году портфель может вырасти на 12–17%.
«Это достаточно высокие темпы, несущие риски роста закредитованности населения. Чтобы снизить эти риски, мы применяем макропруденциальные меры, увеличиваем надбавки по высокорисковым кредитам», — отметил он.
В июне ЦБ прогнозировал увеличение портебкредитования на 7-12% к концу года.
Общий приток средств на депозиты в 2024 году также может превысить прогноз в 14–19%, который делал ЦБ в начале лета. По словам Данилова, в ближайшее время он, скорее всего, будет пересмотрен.
Июньский прогноз по чистой прибыли банков, до 3,1–3,6 трлн рублей в 2024 году, ЦБ пока не меняет.
«При этом необходимо иметь в виду, что существенно увеличивается и объем активов и пассивов банков, размер их капитала. Поэтому правильнее смотреть на такой показатель, как отношение прибыли к капиталу (доходность на капитал) — а он сократился до 23% в первом полугодии 2024-го с 27% годом ранее», — заметил он.