ЦБ спрогнозировал резкое падение выдач ипотеки по итогам года

Объем выдач ипотеки в 2024 году сократится до 4,8 трлн рублей после 7,8 трлн рублей в 2023 году, считают в ЦБ. Об этом в интервью «Известиям» рассказал Александр Данилов, директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России.

В результате объем выдач ипотечных кредитов окажется на уровне 2022 года.

«2023 год был аномальным из-за беспрецедентной раскрутки льготных программ, и сейчас мы возвращаемся к более сбалансированному росту портфеля», — отметил Данилов.

В 2025 году объем выдач ипотеки может составить около 4,8–5,8 трлн рублей.

Ипотечный портфель банков в 2024 году увеличится примерно на 1,8–2,2 трлн рублей, или 7–12%, сказал Данилов. В 2025 году рост портфеля прогнозируется на уровне 1,6–2,6 трлн рублей (8–13%). В июне Банк России предпологал , что ипотечное кредитование в 2024 году увеличится на 7-12%, в 2025 году — на 10-15%.

Портфель необеспеченного потребительского кредитования, по словам Данилова, в этом году портфель может вырасти на 12–17%.

«Это достаточно высокие темпы, несущие риски роста закредитованности населения. Чтобы снизить эти риски, мы применяем макропруденциальные меры, увеличиваем надбавки по высокорисковым кредитам», — отметил он.

В июне ЦБ прогнозировал увеличение портебкредитования на 7-12% к концу года.

Общий приток средств на депозиты в 2024 году также может превысить прогноз в 14–19%, который делал ЦБ в начале лета. По словам Данилова, в ближайшее время он, скорее всего, будет пересмотрен.

Июньский прогноз по чистой прибыли банков, до 3,1–3,6 трлн рублей в 2024 году, ЦБ пока не меняет.