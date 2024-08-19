Риелтор объяснил, почему выросли цены на аренду жилья в Подмосковье

© Вечерняя Москва

Повышение спроса на аренду привело к росту цен на съемные квартиры в Московской области. Об этом рассказал эксперт по недвижимости, риелтор Олег Бендриков.

Он отметил, что в связи с увеличением ставок по ипотеке люди стали все чаще выбирать аренду жилья, а не покупку.

— Спрос рождает предложение. Люди переориентировались на аренду. Спрос очень высокий, и собственники квартир, видя это, естественно, поднимают цену, — объяснил специалист в комментарии 360.ru.

Бендриков уточнил, что раньше жилье в ближайшем Подмосковье можно было снять за 22–25 тысяч рублей. Теперь цены начинаются от 32–35 тысяч рублей.

До этого сервис по подбору недвижимости составил рейтинг самых недорогих районов столицы для аренды жилья. Его лидером стало Бибирево, где средняя цена жилья составила 49,9 тысячи рублей, передает «Царьград».

Эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал, что происходит на рынке аренды жилья и ожидается ли рост цен этой осенью.