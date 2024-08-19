Москвичи стали реже покупать квартиры в новостройках

Число сделок по покупке строящегося жилья в Москве в июле снизилось на 30 процентов к предыдущему месяцу, достигнув 7,3 тысячи. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова.

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Год к году этот показатель снизился менее значительно — на 15 процентов. Всего с января по июль девелоперы заключили около 52 тысяч договоров по покупке новостроек, что на 4 процента меньше, чем за тот же период 2023 года.

Причиной сохранения устойчивого спроса на строящееся жилье Сырцов назвал меры поддержки, такие как семейная ипотека, субсидированные кредиты и предоставление рассрочки покупателям. Отчасти спрос на новостройки, с его слов, уменьшился из-за окончания программы льготной ипотеки, а также ипотеки для IT-специалистов.

Ранее стало известно, что в России задумали ужесточить требования к льготной ипотеке. По данным пресс-службы Минфина, станут невозможными серые схемы застройщиков — например, когда при продаже новостроек происходит переуступка прав по договорам долевого участия (ДДУ). В таких схемах девелопер не выполняет требование о размещении на эскроу-счете средств, полученных по ДДУ, что увеличивает риски для покупателя.