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В России ужесточат требования к ипотеке с господдержкой

В России ужесточаются требования при выдаче льготной ипотеки с господдержкой. Такая необходимость возникла в том числе из-за большого количества серых схем застройщиков, пишут "Известия". Если ипотечная сделка не соответствует новым требованиям, банк не сможет предоставить льготный ипотечный кредит.

В России ужесточат требования к ипотеке с господдержкой
© globallookpress.com

Например, если при продаже недвижимости на этапе строительства застройщик использует схему переуступки прав по договорам долевого участия, отметил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр

Эта практика позволяет застройщикам избежать необходимости размещать все средства дольщиков на эскроу-счетах, что значительно увеличивает риски для покупателей. Суть схемы заключается в том, что застройщик уклоняется от требования о размещении суммы, полученной по договору долевого участия (ДДУ), на специальный эскроу-счет.

Этот механизм был введен в 2019 году с целью защитить граждан от потерь при оплате жилья на стадии строительства. На эскроу-счетах средства замораживаются, и застройщик получает доступ к ним только после завершения строительства и передачи объекта дольщику.

При этом под такие "замороженные" средства можно получить кредиты в рамках проектного финансирования. Тем не менее, в последние годы застройщики всё чаще сталкиваются с нехваткой средств и начинают использовать деньги дольщиков, которые должны оставаться на депозитах до завершения строительства. ЦБ уже договорился с Минфином, который не предоставит субсидии при сделках, если происходит указанная переуступка прав по ДДУ.

Также условия госпрограмм предусматривают льготное финансирование, только если на эскроу-счете размещена вся стоимость недвижимости. До этого юрист в сфере недвижимости Никита Ешков завил, что количество ипотечных сделок в России после 1 июля 2024 года сократилось вдвое.

Недвижимость
Департамент банковского регулирования и аналитики
Банк России
Ипотека