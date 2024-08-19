Средняя цена аренды «однушки» в Москве резко выросла

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в Москве выросла на 12 процентов за месяц. Об этом со ссылкой на экспертов рынка недвижимости сообщает «Коммерсантъ».

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В результате снять «однушку» в столице в среднем удастся за 68,2 тысячи рублей. За год цена аренды, по информации специалистов, увеличилась на 44 процента.

Что касается средних показателей по городам-миллионникам, а также Московской и Ленинградской областям, то там средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатного жилья в середине августа повысилась на 8,3 процента за месяц, до 32 тысяч рублей. Аналогичная сумма для двухкомнатных квартир составила 46,6 тысячи рублей в месяц (плюс семь процентов). Эксперты считают, что значительное повышение средних цен связано с вымыванием доступного предложения на фоне роста спроса. По словам руководителя «ЦИАН Аналитики» Алексея Попова, ограниченный объем предложения может спровоцировать дальнейший рост арендных ставок на 5-10 процентов.

Ранее о росте цен на съемные «однушки» в Московской области также рассказал риелтор Олег Бендриков.