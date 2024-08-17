Названы столицы с самой высокой платой за аренду жилья

Лондон занял первое место среди мировых столиц с самой высокой арендной платой за жилье, гласит исследование РИА Новости. Согласно подсчетам, квартира в центре с одной спальней обойдется в $2,8 тысячи (около 250 тысяч рублей). Жилье на окраине Лондона будет стоить $2,1 тысячи (около 188 тысяч рублей).

© Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Следом идет Вашингтон. Здесь жилье в центре обойдется арендатору в $2,5 тысячи (около 223 тысяч рублей), а за его пределами — в две тысячи долларов (около 179 тысяч рублей). Третью строчку занял Дублин — Ирландия. Здесь «однушка» в центре будет стоить $2,2 тысячи (чуть больше 196 тысяч рублей). Жилье подальше обойдется в $1,9 тысячи (около 170 тысяч рублей).

Закрывают топ-5 самых дорогих столиц мира по аренде квартир Амстердам (Нидерланды) и Рейкьявик (Исландия). В десятку также попали Люксембург, Канберра (Австралия), Копенгаген (Дания), Оттава (Канада) и Осло (Норвегия). Москва оказалась на 33-м месте.

Дешевле всего снять квартиру можно в Каире (Египет). Затем идут Нью-Дели (Индия) и Ханой (Вьетнам). В топ-10 самых недорогих столиц попали бразильская Бразилиа, Сараево (Босния и Герцоговина), Душанбе (Таджикистан), Баку (Азербайджан), белорусский Минск, киргизский Бишкек и Буэнос-Айрес (Аргентина).

Ранее стало известно, что россияне начали массово скупать каркасные дома. Аналитики полагают, что повышенный спрос вызвали высокие цены на жилье в новостройках.