Москва на 33 месте в рейтинге самых дорогих столиц мира по аренде жилья от РИА

Лондон возглавил рейтинг столиц мира, в которых дороже всего снять однокомнатную квартиру, Москва — на 33-м месте. Такой топ составило РИА Новости на основании открытых данных.

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В Лондоне за аренду жилья с одной спальней придется заплатить $2,8 тыс., если квартира находится в центре, и $2,1 тыс. за жилье на окраине.

Далее в списке идет американская столица Вашингтон — в центре $2,5 тыс., за его пределами — $2 тыс.

На третьем месте ирландский Дублин — $2,2 тыс. и $1,9 тыс. соответственно.

Закрывают топ-5 Амстердам (Нидерланды) и Рейкьявик (Исландия). В рейтинг 10 столиц по дороговизне аренды квартир также попали Люксембург, Канберра (Австралия), Копенгаген (Дания), Оттава (Канада) и Осло (Норвегия).

Москва, согласно подсчету РИА, оказалась на 33-м месте со средней стоимостью аренды в $682.

Самыми дешевыми столицами стали египетский Каир — $209 в центре, $136 на окраине. На втором месте Нью-Дели (Индия) — $268, за его пределами — $151, на третьем находится вьетнамский Ханой - $339 и $225 соответственно.

В июле сообщалось, что самое бюджетное жилье комфорт-класса в Москве обойдется в 4,1 млн руб.