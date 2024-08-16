Стоит ли брать ипотеку в 2024 году

Высокая ключевая ставка и повышенные ставки по кредитам являются не самыми благоприятными условиями для оформления ипотеки. Однако, если вопрос о ее оформлении все же стоит, следует подойти к решению взвешенно, пишет портал Banki.ru.

Эксперты назвали аргументы в пользу оформление ипотеки. В частности, по их словам, сейчас низкие ставки для тех, кто подпадает под одну из льготных программ: семейную, сельскую, Дальневосточную, Арктическую или IT-ипотеку. Данных о том, скорректируются ли ставки и в какую сторону, нет, отмечают авторы. Однако, как уточняют они, вырасти ставки все же могут. Следовательно, по словам экспертов, если есть необходимость, то ипотеку с господдержкой стоит оформить в 2024 году.

Также отмечается, что высокий уровень инфляции может «съесть» часть переплаты по ипотечному займу в будущем. Если в скором времени планируется продажа недвижимости, деньги от которой можно пустить на погашение ипотеки, стоит рассмотреть оформление ипотеки сейчас, пишут авторы статьи.

Они также назвали аргументы против оформления ипотеки. Так, по словам специалистов, в 2025 году следует ожидать постепенного снижения ставок по рыночной ипотеке.

«Если не претендуете на госпрограмму, есть смысл повременить с покупкой. Если первоначальный взнос небольшой и возможности досрочно погашать кредит не предвидится, итоговая переплата может оказаться слишком высокой», - говорится в публикации.

Напомним, что в текущем году ипотечный рынок в России существенно скорректировался. В частности, с 1 июля 2024 года перестала действовать льготная ипотека с господдержкой под 8% годовых.