Названа цена квадратного метра «люксовых» новостроек в Москве

В Москве зафиксирован рост средней цены 1 кв. м на первичном рынке жилья класса «делюкс». Она поднялась на 1,5%, до 2,4 млн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные агентства «Ricci | Жилая недвижимость».

В классе «делюкс» удалось заключить более 50 сделок, совокупная площадь реализованной недвижимости достигла 6,8 тыс. кв. м. К аналогичному периоду 2023 года спрос сохранился на уровне 0,8% от суммарного количества сделок на рынке.

Общий объем предложения по итогам квартала составил 64,1 тыс. кв. м — 438 лотов, что демонстрирует рост на 10% год к году. В столице доля проектов делюкс-класса составляет 3,1% от общего объема предложения на первичном рынке недвижимости.

По словам генерального директора «Ricci | Жилая недвижимость» Екатериной Ломтевой, сейчас сокращение застройщиками объема нового строительства - самая заметная тенденция. При этом за последние 1,5 года спрос на делюкс-недвижимость значительно увеличился, указала она. Собеседница объяснила ситуацию покупкой недвижимости с целью сохранения средств ввиду экономической нестабильности в мире.

Названа цена самой дешевой «однушки» в Москве

Ранее издание РБК со ссылкой на результаты исследования аналитиков «Яндекс Недвижимости» и сервиса «Пульс продаж новостроек» сообщило, что в Челябинске, Ростове-на-Дону и Самаре зафиксировано наибольшее сокращение спроса на новостройки в июле среди городов-миллионников.