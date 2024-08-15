Названа цена самой дешевой «однушки» в Москве

Стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры Москвы на вторичном рынке жилья, доступной для покупки на данный момент, оценили в 4,52 миллиона рублей. Информацию об объекте «Ленте.ру» назвали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Речь идет о недвижимости, расположенной в Новой Москве на третьем этаже пятиэтажного дома 1992 года постройки. Ее площадь — 33 квадратных метра. Что касается наиболее бюджетной «однушки», находящейся неподалеку от метро, то ее цена составляет шесть миллионов рублей. За указанную сумму удастся приобрести лот метражом 38,7 «квадрата» в Новомосковском административном округе (НАО), в 10 минутах ходьбы от станции «Санино».

Специалисты отметили, что за год стоимость квадратного метра в готовых однокомнатных квартирах Москвы увеличилась на 7,6 процента, или 22,1 тысячи рублей, до 312,5 тысячи рублей.

Днем ранее стало известно, что самые дешевые апартаменты на Пхукете на данный момент продаются за 4,48 миллиона рублей.