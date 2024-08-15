Перечислены российские мегаполисы, где рухнули продажи новостроек

В Челябинске, Ростове-на-Дону и Самаре зафиксировано наибольшее сокращение спроса на новостройки в июле среди городов-миллионников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования аналитиков «Яндекс Недвижимости» и сервиса «Пульс продаж новостроек».

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С 1 июля 2024 года в России отменили льготную ипотеку под 8% на жилье в новостройках. Указанные города делят первое место в списке городов по сокращению спроса. Там падение продаж за месяц достигло 70%.

Исследование показало, что на втором месте по падению спроса на строящееся жилье в июле расположился Новосибирск, где продажи за месяц сократились на 67%. На третьем месте — Казань, где сделки упали на 65%. На четвертой строчке расположилась Уфа, где продажи в июле упали сразу на 64%.

«Пятое место разделили сразу два мегаполиса — Екатеринбург и Пермь. Число сделок с новостройками в этих миллионниках в июле оказалось на 62% ниже июня», — говорится в публикации.

Ранее издание «Московский Комсомолец» сообщило, что наиболее заметный прирост новостроек за полугодие зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе. Увеличение показателя составляет 18%. На второй строчке — Северо-Кавказский ФО (рост на 17%), на третьей — Уральский ФО (+ 16%).