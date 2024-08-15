1 июля в России завершилась госпрограмма льготной ипотеки на новостройки под 8 %, которая работала с весны 2020 года. Эта программа действовала во время пандемии коронавируса и стала еще одной мерой поддержки россиян. Несмотря на то, что со временем ее условия менялись, она пользовалась популярностью у граждан. Как отмена льготной ипотеки повлияла на рынок недвижимости, рассказала финансист Ирина Арехина.

«Рынок недвижимости сегодня находится на этапе внесения корректировок – меняется спрос, предложение, ценовые тенденции. Однако эти изменения связаны не только с завершением программы льготной ипотеки. Льготная ипотека – лишь одна из госпрограмм, направленных на поддержку покупки жилья.

Однако она была весьма востребована: в прошлом году на нее пришлось порядка 25 % всех ипотечных кредитов. Помимо нее действовали и другие программы: Семейная ипотека, IT-ипотека, Сельская ипотека и т.д. То есть, закрытие одной, пусть и самой доступной программы, вряд ли может коренным образом изменить ситуацию на рынке недвижимости. Между тем, спрос на новостройки в разных сегментах и в разных регионах упал на 35 – 45 % за один месяц. Лидер ипотечного рынка России Сбер фиксирует сокращение выданных ипотечных кредитов вдвое. Безусловно, завершение льготной ипотеки стало серьезным ударом по рынку, однако в данном случае сошлись сразу несколько факторов. Помимо закрытия одной из программ поддержки, государство скорректировало и доступность ряда других льготных ипотечных продуктов.

Например, изменились условия IT-ипотеки, которые стали боле жесткими для получателей. Одновременно ЦБ повысил ключевую ставку до 18 % и сегодня не исключает дальнейшего роста до 20 %. Это, конечно же, отразилось и на ставках по кредитным продуктам. В результате мы видим резкое проседание спроса на рынке недвижимости. Очевидно, что в этой ситуации возрастают риски покупки строящегося жилья, что делает более привлекательным вторичный рынок или готовые новостройки. Впрочем, окончательно тенденции на рынке и в целом ситуация будут более-менее устойчивыми через два-три месяца».