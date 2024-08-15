Банки оценили спрос россиян на ипотеку по высоким ставкам

Российские банки в июле одобрили 91 тысячу ипотечных сделок клиентам-физлицам на 347 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные «Дом.РФ». В количественном и денежном выражении выдачи по сравнению с рекордным июнем упали более чем вдвое (минус 55–56%).

По данным издания, в России отмечен резкий рост доли выдачи рыночной ипотеки по высоким ставкам. Ситуация стабилизировалась в августе, вновь набирает популярность семейная ипотека, но значительная часть спроса все еще приходится на рыночные программы.

Соотношение выдачи рыночных и льготных кредитов изменилось. Резко возросла доля собственных программ банков. Она составила 46,9% от объема сделок и 63,7% от их количества. Доля по сравнению с июнем подскочила в 3,4 и 1,8 раза соответственно.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщал о сокращении выдачи ипотеки в стране на 13% в период с января по июль 2024 года. Объем составил 3,2 трлн рублей. Количество заключенных договоров по ипотечным кредитам достигло 864 тысячи рублей.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что аренда жилья в Москве и ближнем Подмосковье подорожает осенью из-за роста ипотечных ставок. По его словам, аренда станет дороже на 10–20%.