Россиян предупредили о популярной мошеннической схеме «с льготными квартирами»

Квартирный мошенник, представлявшийся чиновником Минспорта, обманул россиян на 20 миллионов рублей. За это его задержали в Москве. О популярной аферистской схеме с жильем написали в «Известиях».

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Москвич предлагал знакомым и друзьям помощь с покупкой квартиры с большой скидкой в столицы. Например, он смог убедить московского бизнесмена передать ему 3,8 миллиона рублей, а позже пообещал две квартиры за 4,2 миллиона рублей только уже другому предпринимателю. Так, мужчина с помощью данной схемы нажил 20 миллионов рублей со всех «клиентов», передает издание.

Этот инцидент отнюдь не единственный в Москве. В августе Таганский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строгого режима Олега Сайманова — его признали виновным в 36 эпизодах мошенничества с покупкой квартир. Россиянин представлялся силовиком и предлагал помощь в покупке элитной муниципальной недвижимости в Москве по льготной цене.

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Российские мошенники создают групповые чаты в мессенджерах, куда добавляют поддельные аккаунты «руководства», а потом сообщают о якобы проводимых в компании проверках, во время которых необходимо дождаться звонка из правоохранительных органов.