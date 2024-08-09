Минстрой ожидает снижения темпов строительства жилья

Министерство строительства прогнозирует снижение показателей ввода жилья в России. Глава Минстроя Ирек Файзуллин считает, что это, вероятно, произойдет, несмотря на растущие в этом году показатели.

«Но мы не обольщаемся, что всегда будем так эффективно действовать. Есть и предпосылки для снижения», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, одним из факторов, негативно влияющих на строительный рынок, являются изменения в части льготной ипотеки.

Файзуллин сообщил, что сейчас в стране строится почти 115 млн квадратных метров жилья, или почти 2,5 млн квартир.