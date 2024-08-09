Названа цена самой дорогой квартиры Петербурга

Стоимость наиболее дорогостоящей квартиры Санкт-Петербурга на первичном рынке в июле 2024 года составила 431 миллион рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на экспертов агентства недвижимости «Прайд Групп».

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Это многоквартирный лот. Его суммарная площадь - 428 квадратных метров. Сдавать новостройку начнут в конце 2027 года. Эксперты зафиксировали уменьшение на 52 процента числа дорогих квартир стоимостью более 100 миллионов рублей в городе.

«В июле 2023-го этот показатель находился на уровне в 108 объектов, а в тот же месяц 2024-го — 52 объекта. При этом объем предложения стоимостью свыше 100 миллионов рублей составляет всего 0,2 процента от общего количества продаваемых квартир — 27,5 тысячи», — говорится в публикации.

Ранее эксперты в беседе с изданием Life рассказали, что произойдет с ценами на вторичную недвижимость. В частности, по словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, в краткосрочной прогнозируется падение медианной стоимости квадратного метра.