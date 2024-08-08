Дачникам назвали способ платить меньше налогов

Дачники могут не платить дополнительный налог за сооружения, не являющимися капитальными. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» напомнил юрист Глеб Подъяблонский.

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Сократить налоговую нагрузку может как мобильная баня-бочка, так и веранды, беседки и сараи на участке.

«К примеру, если баня является каркасно-щитовой конструкцией и стоит, например, на бетонных блоках, то кадастровый инженер может выдать владельцу заключение, что этот объект не является капитальным сооружением и за него не требуется платить налоги», — заявил эксперт, добавив, что такой же прием можно использовать в случае с верандами, беседками и сараями на дачных участках.

Если от владельца потребуют внести отчисления за такую постройку или поставить ее на учет как объект капитального строительства, можно предоставить соответствующее постановление и избежать налогообложения, добавил эксперт. Важно заранее получить необходимые документы, поскольку зачастую органы администрации фиксируют неузаконенные постройки на дачных участках с помощью квадрокоптеров.

Ранее депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин призвал россиян попытаться уменьшить земельный налог, оспорив результаты кадастровой оценки.