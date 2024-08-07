Продажи новостроек в Москве и области рухнули

Продажи новостроек в Москве и Московской области в июле – после отмены массовой льготной ипотеки – сократились на 40% по сравнению с июнем и на 18% по сравнению с июлем прошлого года, подсчитали в сервисе Dataflat (данные приводит РБК). За месяц было зарегистрировано 10,9 тысячи сделок.

Больше всего упали продажи новостроек в Подмосковье – на 50%, до 3,4 тысячи сделок. В годовом выражении падение составило 30%.

В границах старой Москвы зарегистрировано 4,9 тысячи сделок – на 31% меньше, чем в июне, и на 19% меньше, чем в июле прошлого года.

В Новой Москве купили 2,4 тысячи квартир в новостройках. Это на 41% меньше, чем месяцем ранее, и на 12% меньше, чем в июле 2023 года.

Выручка застройщиков столичного региона за месяц сократилась на 30%, до 185,3 млрд рублей. При этом год к году выручка упала лишь на 1%.

Похожую статистику по Московскому региону приводят в «Циан» и «Метриуме». Там оценивают июльское падение продаж в 38% и 35% к июню соответственно и в 18% и 10,4% к аналогичному периоду 2023 года соответственно.

После окончания массовой льготной ипотеки следовало ожидать перераспределения спроса с первичного на вторичный сегмент, полагает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. При сопоставимом уровне рыночных ипотечных ставок средняя стоимость жилья на вторичном рынке ниже, объясняет она. Второй сегмент, который сможет развиваться в текущих условиях, это загородное строительство, прогнозирует эксперт, так как ипотеку на ИЖС можно получить по низкой ставке в рамках ряда госпрограмм, в том числе обновленных семейной и IT.