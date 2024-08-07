Названа причина резкого роста спроса на сельскую ипотеку

По данным Минсельхоза, в 2024 году в России выдали на 30% больше ипотечных кредитов по программе «Сельская ипотека», чем за такой же период прошлого года. Эксперты, опрошенные «Известиями» прокомментировали ситуацию.

В публикации говорится, что по указанной программе в стране выдали более 14 тыс. ипотечных кредитов. Член генсовета «Деловой России», председатель совета директоров АО «Берега» Юрий Коробов отметил, что данная динамика — не увеличение, а лишь замена потребителем одного кредитного продукта другим. По его словам, граждане стали более взвешенно подходить к кредитованию и оценивать реальную нагрузку.

Как уточняют собеседники издания, россияне ищут вариант для вложения средств в связи с повышением ключевой ставки и выгодным расширением условий программы. Вместе с тем отмечается, что рост спроса на сельскую ипотеку обусловлен последними доработками программы, которые упростили документооборот. При этом темпы роста спроса должны были быть более существенными. Но не стали по причине нехватки инфраструктурного развития локаций, говорят эксперты.

Россияне бросились скупать квартиры без отделки

Ранее сообщалось, что Правительство РФ и Центробанк должны будут оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. При необходимости будут предложены корректировки.