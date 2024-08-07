Россияне бросились скупать квартиры без отделки

Более 60 процентов квартир и апартаментов в новостройках бизнес-класса продаются без отделки, рассказала «Газете.Ru» акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

За минувший год этот показатель вырос более чем на пять процентов. По словам эксперта, это в первую очередь связано со стремлением клиентов снизить итоговую стоимость жилья из-за подорожания ипотеки.

Россияне, покупающие квартиры без отделки, предпочитают самостоятельно накопить на ремонт в первые годы после покупки недвижимости. Для этого они используют траншевые и аккредитивные кредиты с символическими платежами в первые годы выплат.

По данным ГК «Основа» и «Метриум», в июне 2024 года из 33 тысячи лотов без отделки в новостройках Москвы 40 процентов приходились на новостройки бизнес-класса. В Новой Москве таких предложений насчитывалось 30 процентов. В массовом сегменте продаваемая доля квартир и апартаментов без отделки составила 18 процентов, в премиум-классе — 10 процентов, в высокобюджетных комплексах — два процента.

Предсказано будущее ипотечных ставок в России

Ранее россиянам рекомендовали потратить не вложенные в льготную ипотеку деньги на покупку недвижимости или приобретение ипотеки с большим первоначальным взносом. Средства также рекомендуется вложить в инвестиции.