Эксперт оценил предложение запретить продажу подвалов в жилых домах

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в разговоре с Рамблером прокомментировал идею запретить продажу подвалов в жилых домах.

Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов ранее предложил запретить продажу подвалов в жилых домах. По его словам, в России складывается «тревожная тенденция» в виде массовой продажи подвальных помещений в жилых домах.

Эксперт связал идею парламентария с наличием ряда инцидентов, связанных с проживанием людей в подвалах.

У нас многие подвалы используются как хостелы. И в последние годы было несколько громких инцидентов, связанных с пожарами в подвалах, с прорывом в них труб с кипятком, в результате чего страдали люди. Подвалы заселяют, сдают в них койки и делают из них своего рода апартаменты, что, помимо прочего, негативно сказывается на ситуации с безопасностью. Кроме того, находящийся в собственности подвал считается нежилым помещением, и по факту там можно шуметь, как и в апартаментах, на которые не распространяются соответствующие ограничения. Дмитрий Ракута Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости

Специалист подчеркнул, что в случае реализации инициативы подвалы будет невозможно продавать и использовать их для тех видов деятельности, которые несут риски для жизни и здоровья граждан.

«Но, возможно, здесь стоит пойти более мягким путем, например, ужесточить правила для собственников подвалов, а уже потом задумываться о принятии радикальных мер. Радикальные меры – это не всегда хорошо, ведь у нас есть добросовестные владельцы подвалов, которые соблюдают все нормативы и не беспокоят жильцов дома, где находится принадлежащий им подвал», - отметил он.

В случае введения запрета на продажу подвалов в жилых домах будет важно заранее обозначить период наступления соответствующих ограничений, подчеркнул специалист.

«В ряде строящихся и реализующихся в настоящее время проектов застройщики в своей бизнес-модели закладывали продажу этих площадей, то есть здесь речь идет об их прибыли. Соответственно, при введении запрета реализовать все это им будет гораздо сложнее», - добавил он.

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