В России предложили новые правила перевода земель под дома и дачи

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области предложило изменить правила перевода сельскохозяйственных земель под застройку. Среди главных изменений – поднятие платежа за смену разрешенного использования земель в 10 раз и введение минимального размера участков.

При этом власти предлагают увеличить платеж в десять раз — с текущих 10% до 100% от разницы кадастровых стоимостей участка. Это должно снизить привлекательность спекуляций с сельхозземлями.

Также планируется ввести минимальный размер сельскохозяйственного участка в 2 га, чтобы предотвратить их дробление и перепродажу под дачи.

Кроме того, предлагается взимать плату при изменении зонирования участка, а не вида его разрешенного использования, чтобы избежать уменьшения размера платежа.

Если земли не будут использоваться по назначению, их могут вернуть в сельскохозяйственный фонд.

Эти меры направлены на более эффективное использование сельскохозяйственных угодий и предотвращение их нецелевого использования. Участники рынка отмечают, что повышение платежа может увеличить стоимость участков для строительства, что отразится на бизнесе по возведению коттеджей и дач, сообщает РБК.

Ранее Совет Федерации принял законодательный акт, обязывающий владельцев дачных наделов освоить их в течение трех лет. Кроме того, в Госдуме предложили наделить дачников «особым статусом»