Выдачи льготной ипотеки по итогам июля рухнули

Объем выдачи льготной ипотеки в России снизился на 67% по итогам июля, он сократился с 681 млрд рублей месяцем ранее до 222 млрд. Об этом пишут Известия со ссылкой на данные корпорации «ДОМ.РФ».

Количество выданных займов сократилось втрое, до 40 тысяч. Объемы выдачи по сравнению с июлем 2023 года снизились в полтора раза: в прошлом году было выдано льготных ссуд на 383,7 млрд.

В июле в стране выдали 52 млрд рублей займов по льготной программе на новостройки, 20 тысяч кредитов на 113,7 млрд — по семейной ипотеке, ссуды на 30,7 млрд рублей — по IT-ипотеке.

При этом по итогам второго летнего месяца ускорились выдачи по дальневосточной ипотеке, в том числе арктической. Объем таких займов вырос на 20%, до 25 млрд рублей.

Между тем юрист по недвижимости Денис Бутовичев в интервью НСН заявил, что из-за сокращения льготных ипотечных программ, включая IT-ипотеку, все меньше людей планируют покупку жилья.