Ремонт квартир дорожает из-за спроса на загородную недвижимость

Ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге подорожал за полгода на 8-9%. Такие данные приводит агентство INFOline, которое регулярно определяет индекс ремонта.

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В Москве ремонт типовой квартиры сейчас обходится в среднем в 9253 руб. за квадратный метр, в Санкт-Петербурге - в 10 010 руб. Это на 9,3% и на 7,7%, соответственно, дороже, чем в конце 2023 года.

В столице за полугодие сильнее всего подорожали сухие строительные смеси (на 15,6%), сантехника (9,9%), герметики и химия (на 9,8%), на столько же - расходники и сопутствующие материалы, обои поднялись в цене на 9,4%. В Северной столице наибольший рост цен отмечен на метизы (11,5%), сухие строительные смеси (10,7%) и сантехнику (9,9%).

Одной из причин подорожания стройматериалов, как отмечают аналитики агентства, стало индивидуальное жилищное строительство. При этом спрос и цены на базовые стройматериалы росли быстрее, чем на отделочные. Во второй половине нынешнего года подорожание базовых материалов ускорится до 10-15% из-за сезонного увеличения спроса на основные материалы для строительства индивидуальных домов, считают эксперты. При этом на фоне бума индивидуального строительства и восстановления домов, пострадавших весной от паводков, увеличивается риск локальных дефицитов некоторых стройматериалов (например, теплоизоляции).

За первое полугодие 2024 года, по данным Росстата, подорожали ламинат (с 993 до 1023 руб. за кв. м), керамическая плитка (с 814 до 841 руб. за кв. м), виниловые обои (с 1565 до 1629 руб. за 10 метров), цемент (с 554 до 591 руб. за 50 кг), гипсокартон (со 159 до 165 руб. за кв. м). Почти не изменилась цена на линолеум (729 руб. вместо 727 за кв. м). Масляные краски стали дешевле, чем даже год назад (в июне 2023 года килограмм краски стоил 362 руб., сейчас 360 руб.). Оконное листовое стекло к зиме подорожало, но к июню вновь чуть подешевело и сейчас стоит 894 руб. за кв. м.

Летом средний чек ремонта всегда растет, обычно на 5-12%

Цены на ремонт (а это стоимость работ плюс стоимость материалов) растут постоянно на протяжении нескольких лет, отмечает гендиректор компании Todayprice Игорь Галузин. Если говорить о работах, то основным фактором является ситуация на миграционном рынке. Ужесточилась миграционная политика, что стало влиять на количество дешевой рабочей силы. Кроме того, заказчики стали чаще пользоваться услугами высококвалифицированных специалистов, у которых расценки выше. Повышение цен на стройматериалы объясняется санкционной политикой, уходом зарубежных брендов. Открываются российские производства более высокого качества с более качественными материалами, что повышает их себестоимость, отмечает Галузин. Заказчикам можно посоветовать обращать внимание на финальные цены ремонта, а не цены предложения, которые предоставляются без учета скрытых работ.

Ремонт уже подорожал на 18-20%, а по итогам года будет дороже на 25-38% по сравнению с 2023 годом, говорит основатель "Академии бизнеса и стратегического маркетинга" Юлия Корчагина-Озджан.