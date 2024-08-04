Названо самое быстро дорожающее жилье в Москве

Наибольший рост цен на рынке недвижимости в Москве наблюдается в сегменте премиум-класса. Об этом сообщает Irn.ru со ссылкой на результаты исследования компании «Метриум».

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По данным анализа, в июне средняя стоимость квадратного метра составляла 776 тысяч рублей, а к июню 2024 она увеличилась до 931 тысячи рублей.

Также на 18 процентов подорожали новостройки бизнес-класса, за год их стоимость выросла с 452 тысяч рублей до 533 тысяч рублей за квадратный метр.

Новостройки делюкс-класса – самые дорогие на столичном рынке – выросли в цене на 8 процентов (с 2,5 миллионарублей до 2,7 миллиона рублей за квадратный метр).

Ранее сообщалось, что для покупки квартиры в новостройке москвичам придется копить деньги 11,3 года. Эксперты ссылались на данные Росстата, согласно которым в 2024 году зарплата в Москве в среднем составляет 157,4 тысячи рублей в месяц.