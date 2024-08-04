Стало известно, что произошло с ценами на вторичное жилье

На рынке вторичного жилья отмечается стабильный спрос покупателей, не нуждающихся в крупных кредитах средние цены «вторички» умеренно выросли на 0,5–0,6% в крупнейших городах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Однако предложение квартир постепенно накапливается, и аналитики допускают дальнейшее снижение стоимости преимущественно за счет торга и дисконтов от продавцов.

По данным ЦИАН, в августе средняя цена 1 кв.м на 18 крупных рынках составила 145,1 тыс.₽ (+0,6% за месяц). Участники рынка объясняют спрос отменой льготной ипотеки и переориентацией части покупателей с новостроек.

«Активность пользователей на «Авито Недвижимости» в июле превысила июньскую на 0,4%», — отмечает Сергей Ерёмкин.



Количество предложений растет: в »Яндекс Недвижимости» зафиксировали прирост 0,2% за месяц в городах-миллионниках. «ЦИАН» насчитала +2% новых лотов. Причина — инвесторы из новостроек выводят жилье на продажу.

Предсказано будущее ипотечных ставок в России

Директор «Инком–Недвижимости» Сергей Еремкин не видит предпосылок для значительных ценовых колебаний. Но конкуренция за ограниченный спрос, по мнению «Яндекс», может увеличить торг с 2–5% до 7%. В «Этажах» прогнозируют снижение средних цен на 2–3% в ближайшие месяцы. Некоторые эксперты допускают поэтапное падение на 1% ежемесячно.

До этого были названы доходы россиян для покупки однокомнатной квартиры по семейной ипотеке.