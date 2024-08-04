В Минэнерго назвали среднюю стоимость газификации дачи

Сколько все-таки будет стоить проложить трубы по участку и приобрести газовое оборудование?

Средняя стоимость выполнения работ по газификации дачного участка установки оборудования сейчас составляет порядка 148 тыс. руб. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала замдиректора департамента развития газовой отрасли Минэнерго Александра Полина.

По её словам, заявитель может самостоятельно выбрать исполнителя работ внутри границ участка. С каждым гражданином заключается договор на обслуживание газового оборудования внутри участка и дома. Проверки проводятся по фиксированным ценам.

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При этом эксперт напомнила, что газифицировать могут только капитальные строения. "Дом для постоянного проживания - это объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты. Это должно быть отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более трёх, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для бытовых и иных нужд, связанных с проживанием в таком здании. При этом здание не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости", - уточнила Александра Полина.