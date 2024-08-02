В Москве начал действовать запрет на строительство квартир менее 28 кв. м

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о запрете строительства в столице квартир площадью менее 28 квадратных метров. Минимальная площадь двухкомнатных квартир составит 44 квадратных метра.

Запрет на строительство жилых домов с жильем меньшей площади вступил в силу 1 августа.

«Площадь квартир (без учета площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров) должна составлять не менее чем 28 квадратных метров для однокомнатных квартир, включая квартиры, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни, и не менее чем 44 квадратных метров для двухкомнатных квартир», – указывается в документе, опубликованном на портале «КонсультантПлюс».



Напомним, что о намерении московских властей установить минимальную разрешенную площадь жилых объектов стало известно в мае. Москомэкспертиза распространила информационное письмо, согласно которому проекты многоквартирных жилых домов, в которых есть квартиры площадью менее 28 кв. м, не будет разрешено осуществлять. Свое решение власти города аргументировали сводом правил Жилищного кодекса РФ, где определены минимальные площади для каждого типа квартир в многоквартирных домах.