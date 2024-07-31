IT-ипотека: как изменились условия

Правительство России продлило до 2030 года программу льготной IT-ипотеки, ужесточив условия предоставления кредита. Кому доступен займ, и как его можно получить, разбирался «Рамблер».

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В мае 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов. Кредит по программе могли оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий. В 2023 году программа была расширена, в том числе увеличен возраст потенциальных заемщиков - от 18 до 50 лет. Сегодня власти России приняли решение о продлении IT-ипотеки до 2030 года, изменив условия для получения кредита.

Так, по новым правилам предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях - до 9 млн рублей. При этом допускается снижение ставки за счет банковских и региональных программ.

«Для получения льготного кредита к среднему уровню дохода IT-специалиста установлены следующие требования: в городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ составляет от 150 тыс. рублей, в остальных городах и населенных пунктах - от 90 тыс. рублей в месяц», - говорится в сообщении на сайте правительства.



Одним из изменений стало то, что программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург, так как в правительстве назвали ее ключевой целью «удержание квалифицированных ИТ-специалистов в регионах».

«Сегодня наша основная задача в том, чтобы сохранить кадровый ИТ-потенциал регионов нашей страны. С учетом продления программы до 2030 года приобрести жилье по льготной ставке смогут не менее 82 тысяч региональных специалистов», – пояснил зампред правительства Дмитрий Григоренко.



Напомним, что с 1 июля в России перестала действовать программа льготной ипотеки с господдержкой на новостройки под восемь процентов годовых, стартовавшая в 2020 году на фоне пандемии. По данным экспертов, в начале июля средние ставки по ипотеке в России превысили 19-20% годовых, а максимальные ставки достигли примерно 24%. Позднее льготная ипотека была продлена с изменением условий ее получения.