Как дешевле взять ипотеку на вторичное жилье

Торг с собственником «вторички» позволить сделать выплату ипотеки более комфортной и снизить общую сумму кредита. Однако в данном случае требуется грамотный и корректный подход, заявили Life эксперты «Яндекс.Недвижимости».

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Как отмечается, указывать на недостатки жилья, аргументировать важность получения дисконта необходимостью ремонта или смены дизайна, не стоит. Кроме того, специалисты не рекомендуют пытаться вызвать сочувствие у продавца, прибегать к сугубо личным причинам, аргументирующим потребность в скидке. Также они не советуют просить дисконт из-за окружения дома, удаленности от остановок общественного транспорта. Собственники не могут оказывать влияние на указанные факторы, отметили собеседники издания.

Оперативный выход на сделку увеличивает шансы на получение скидки на вторичном рынке, подчеркивают эксперты. Еще одной стратегией для сохранения комфортного ежемесячного платежа и снижения общего размера ипотеки является выбор жилья в более отдаленных локациях города, напоминают специалисты.

Также собеседники советуют при возможности прибегнуть к материнскому капиталу или подключить дополнительные сервисы банка для снижения ставки (подписка на различные услуги, оформление зарплатного проекта и др.). Эксперты «Яндекс.Недвижимости» отмечают, что в более долгосрочной перспективе покупателю стоит рассмотреть рефинансирование. За счет него у заемщика появится возможность сделать условия кредитования более комфортными и скорректировать сумму ежемесячного платежа.

По мнению специалистов, в ближайшее время цены на вторичное жилье в городах-миллионниках будут демонстрировать снижение в связи с высокими рыночными ипотечными ставками.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по ипотеке начнут падать после снижения уровня инфляции и ключевой ставки.