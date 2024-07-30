Верховный суд разъяснил права хозяев части жилья

Важное разъяснение сделал Верховный суд РФ о хозяевах долей в квартире. Известно, что получить в дар часть квартиры не значит иметь возможность в ней жить. Может ли собственник большей части жилья не пустить в квартиру второго владельца? ВС разъяснил - такая возможность есть. Надо только заплатить.

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Эта история, которую заметил портал Право ru., началась с того, что мужчина получил в дар четверть однокомнатной квартиры в Сочи. Он не жил в ней больше семи лет. Но потом решил поселиться на своих метрах. Однако вселиться в нее не смог. Дело в том, что второй собственник - хозяйка трех четвертей квартиры, с которой у гражданина были плохие отношения, вселила туда другого человека. А тот поменял замки на двери и не пускал владельца доли в квартиру.

Собственник четверти решил добиться права жить в квартире через суд. Первая инстанция - райсуд Сочи - ему отказала. Суд сказал, что участник долевой собственности на жилое помещение не обладает безусловным правом на вселение в него и, следовательно, на проживание в нем. То, как будут реализовываться права собственников, зависит от размеров доли. Если соглашения о пользовании квартирой нет, удовлетворить требование о вселении можно, лишь определив при этом, как пользоваться помещением, и предоставив каждому из собственников соразмерную его часть. Но комнаты, соразмерной доле мужчины в однокомнатной квартире, быть не может.

Вселение гражданина "приведет к существенному ущемлению прав и законных интересов ответчика", - сделал вывод суд.

И добавил, что совместно пользоваться квартирой люди, которые не являются членами одной семьи, не могут.

Апелляция - Краснодарский краевой суд - не согласилась с этим решением и вынесла новое: иск удовлетворить. Там указали, что вопрос о незначительности доли правового значения не имеет: это не ограничивает право на владение и пользование имуществом.

Вот в таком виде этот спор дошел до Верховного суда РФ. И высокий суд указал: собственники не смогли договориться о том, как пользоваться жильем, проживать в квартире совместно истец и ответчик не могут - ведь речь идет об однушке. Но владелец меньшей части помещения имеет право на соответствующую компенсацию.

При этом, объяснил ВС, суд не может отказать в удовлетворении требования об определении порядка права пользования помещением. Такой порядок и должен быть установлен в рассматриваемом деле, поскольку конфликт сторон неизбежно приведет к нарушению прав одного из собственников, - заключили в Судебной коллегии по гражданским делам ВС.

Верховный суд подчеркнул - те граждане, кто реально проживают в спорной квартире, могут выплачивать деньги второму сособственнику жилья за то, что пользуются его квадратными метрами

Но суд вправе, в том числе, отказать во вселении конкретному гражданину, установив в качестве компенсации такому лицу ежемесячную выплату другими сособственниками денег за фактическое использование его долей.

Другими словами, те, кто живет в квартире, могут выплачивать деньги второму сособственнику за аренду. В итоге ВС направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Определение Верховного суда РФ N 18-КГ18-186