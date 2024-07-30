Экономист дал неутешительный прогноз по ипотечным ставкам

Низких ставок по ипотеке в России в ближайшее время ждать не стоит, уверен экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. Его цитирует News.ru.

«Конечно, россияне когда-то увидят низкие проценты по ипотеке. Инфляция вследствие цикличности экономики, может быть путем неблагоприятных условий в конце концов сама угомонится. Это законы развития экономики», — отметил эксперт.



До этого глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина пообещала снижение ипотечных ставок в стране. По ее словам, этот процесс неизбежен по мере затухания инфляции.

Накануне сообщалось, что эксперты финансового рынка начали сомневаться в эффективности денежно-кредитной политики Банка России в борьбе с ростом потребительских цен.