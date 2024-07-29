Россиян предупредили о пятикратной переплате по ипотеке

При текущих ставках по ипотеке переплата по кредиту может достигать 500%, рассказали РИА «Недвижимости» в компании «Этажи».

Средний срок ипотечного кредита на вторичное жилье в России составляет 24,4 года, на новостройки – 26,8 года, рассказала замруководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяна Решетникова. В Москве сроки выше: 25 и 28 лет соответственно. Реальные средние ставки по рыночным программам варьируются от 19% до 21%.

При покупке квартиры стоимостью 10 млн с первоначальным взносом 5 млн рублей и ипотекой на сумму 5 млн рублей на 30 лет приведет к переплате в 25 млн рублей, подсчитала она.

Если погашать кредит досрочно, увеличивая ежемесячный платеж на 20%, срок кредита сократится на 21 год и составит девять лет, а переплата уменьшится на 19,2 млн рублей и составит 5,8 млн рублей, добавила Решетникова.

При текущих процентных ставках и высоких ценах на недвижимость рыночная ипотека становится для заемщиков фактически недоступной, говорит руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Из-за большого размера ежемесячного платежа получить одобрение большинству людей будет проблематично, поясняет она.