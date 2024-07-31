Подсчитан срок накопления на квартиру в Москве

На покупку квартиры на первичном рынке Москвы придется копить 10,5 лет, а на вторичном — 11,3 года. Срок откладывания денег на приобретение жилья в столице подсчитал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко, пишет РИА Новости.

По данным эксперта, среднестатистические квартиры в новостройках подорожали за год на 14 процентов, до 21,4 миллиона рублей. При этом средняя зарплата в Москве, по данным Росстата, достигает 157,4 тысячи рублей в месяц. Если откладывать эту сумму целиком, то для покупки «первички» потребуется ждать 11,3 года. В 2023 году срок был большим (12,1 года) при средней зарплате в 128,3 тысячи рублей.

Готовые квартиры за год подорожали в среднем на 17 процентов, до 19,9 миллиона рублей. На них придется откладывать всю среднюю зарплату 10,5 года. В 2023-м для накопления на «вторичку» потребовалось бы 11 лет, рассказал Луценко.

«Индексация зарплат за последние 1,5 года опережает рост средних цен предложения, хотя говорить о росте доступности жилья не приходится, так как ипотека стала дороже, а получить одобрение на выдачу жилищного кредита — сложнее», — добавил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.



Ранее стало известно, сколько стоит самая дешевая квартира в Москве. Так, наиболее бюджетный лот в новостройке можно приобрести за 5,7 миллиона рублей. Жилье имеет площадь 21 квадратный метр и находится в районе Люблино.