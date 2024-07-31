В Италии полиция арестовала замок российского миллиардера

Активы российского бизнесмена Алексея Федорычева были арестованы налоговой полицией Италии.

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Как сообщает газета Corriere Fiorentino, среди арестованных активов предпринимателя — исторический замок Торро дель Галло, который находится в столице Тосканы.

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В сообщении отмечается, что суммарная стоимость арестованных активов бизнесмена достигает $44,4 млн.

Ранее прокуратура Флоренции заявила об аресте активов неназванного российского предпринимателя на сумму €41 млн.