Россияне нашли более выгодную замену перепродаже жилья

Инвесторы переключились с перепродажи жилья на арендный бизнес, рассказали «Коммерсанту» эксперты рынка. Интерес к сдаче квартир внаем растет вслед за повышением арендных ставок. По данным «Циан», сейчас однокомнатную квартиру в Москве можно снять в среднем за 61 тыс. рублей, двухкомнатную — за 105 тыс. рублей.

Доходность от арендного бизнеса специалисты оценивают в 6–10% годовых, а при краткосрочной аренде — в 15%. При этом инвестиции начинают работать сразу, а не через несколько лет, как в случае с покупкой жилья на уровне котлована для перепродажи. Высоким спросом у инвесторов пользуются готовые новостройки в районах, где давно не строилось новое жилье.

«Когда в подобных районах появляется первый проект, спрос на него высокий, инвесторы хорошо оценивают такие перспективы», — рассказала управляющий директор NF Dom Наталья Сазонова.



Вторая зона интересов инвесторов — вторичный рынок. Там ниже цены, и продавцы готовы делать скидки. В массовом сегменте самым ходовым товаром являются однокомнатные квартиры рядом с метро.

Приток мигрантов и снижение доступности покупки квартир в новостройках будут толкать ставки аренды вверх. По прогнозам аналитиков, до конца 2024 года наем жилья может подорожать еще на 10–15%.