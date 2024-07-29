Как изменятся цены на недвижимость в августе

Август - традиционно пиковый месяц по спросу на долгосрочную аренду. В этой связи можно ожидать небольшое повышение цен, заявил изданию Life руководитель сервиса «Яндекс.Аренда» Роман Жуков.

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При этом, как уточнил собеседник, уже в сентябре на рынке активность упадет, предложение более бюджетных лотов будет постепенно будет увеличиваться.

В «ИНКОМ-Недвижимости» предположили, что в 2024 году общая деловая активность может дополнительно подстегнуть спрос в сегменте аренды. Стоимость поднимется еще на 5–10%, считают в компании. Рост цен будет зафиксирован по самым бюджетным квартирам с хорошей транспортной доступностью, заявили компании «Дом Лазовского».

В «Авито.Недвижимости» подчеркивают, что во втором полугодии арендные ставки будут меняться в рамках сезонного роста цен. Там отметили, что пик ценового роста в сегменте долгосрочной аренды традиционно наступает в сентябре. Это обусловлено ростом активности арендаторов, добавили в фирме.

Ранее глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор ожидает снижения темпа роста цен на жилье.