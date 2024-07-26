Москвичи бросились скупать один тип жилья

Жители Москвы бросились скупать элитные новостройки — с июля 2023 года продажи этого типа жилья выросли почти в три раза. Такие данные приводят аналитики сервиса по продаже новостроек OPENCITY, пишет «Сноб».

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По данным специалистов, число всех сделок с первого месяца лета в прошлом году выросло на 16,1 процента. При этом в сегменте высокобюджетного жилья показатель увеличился на 193,3 процента.

«Элитные лоты пользуются настолько большим спросом, что на рынке даже наметился новый тренд — покупка объектов на стадии строительства. Влияние на этот процесс оказывает и стремительный рост цен на недвижимость делюкс-класса», — пояснил основатель сервиса Евгений Дружинин.



Эксперт считает такую недвижимость надежным активом в нынешних условиях.

Ранее стало известно, что жители Москвы охладели к покупке вторичного жилья — в первой половине 2024 года на рынке готовых квартир было заключено 65,9 тысячи сделок. Если сравнивать с аналогичным периодом 2023-го, показатель просел на 15,5 процента.