Набиуллина дала совет планирующим покупку жилья

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор ожидает снижения темпа роста цен на жилье. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом Набиуллина заявила, что темп роста цен на жилье может даже быть ниже, чем темп роста доходов населения. По ее словам «это надо учитывать» при покупке жилья.

«Что касается выбора момента покупки квартиры, у всех жизненная ситуация своя, и свои потребности, но мы исходим из того, что темпы роста цен на жилье замедлятся и, может быть, будут меньше, чем темпы роста доходов населения. Это надо учитывать при принятии решения о покупке квартир», — заявила она.



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Глава Центробанка также добавила, что с отменой безадресной льготной ипотеки на российском рынке жилья наблюдается «охлаждение», которое приведет к более сбалансированному темпу его роста. При этом Набиуллина считает, что во время льготной ипотеки рост цен на жилье был «безответственным» и опережал рост доходов.

«Мы считаем, что отмена безадресной льготной ипотеки действительно приведет к некоторому охлаждению рынка, к сбалансированным темпам его роста. <...> На что важно смотреть? Мы всегда говорили, не просто на процентные ставки по ипотеке, насколько они снизились, а на доступность жилья в части соотношения доходов населения и цены недвижимости. И вот, вероятно, эта доступность будет расти», — рассказала глава регулятора.



При этом Набиуллина призвала россиян не ждать мгновенного снижения цен, а ожидать «эффект храповика» — эффект, при котором рост совокупного спроса приводит к росту цен на товары, но при сокращении спроса совокупный уровень цен не сокращается.

«Мы считаем, что доступность жилья все-таки будет повышаться постепенно. И, конечно, не нужно ожидать мгновенной подстройки цен. Как говорят экономисты, здесь может быть “эффект храповика”, который действует в экономике. И надо учитывать сохранение льготных адресных программ. Они тоже достаточно масштабные», — добавила она.



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