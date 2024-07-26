Эксперты рассказали, как повышение ключевой ставки отразится на ценах на жилье

Высокая ключевая ставка еще более замедлит активность на рынке недвижимости, но позже может привести к росту спроса на жилье из-за высоких доходов населения по банковским вкладам. Снижение цен на квартиры при этом маловероятно, считают эксперты.

Повышение ключевой ставки было ожидаемым решением регулятора, говорит президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков. Инфляция, по официальным данным, повысилась до 8,59% в июне после 8,30% в мае. На этом фоне Банк России старается сдержать давление денежной массы на рынок.

После повышения ставки ЦБ сложнее всего придется реальному сектору экономики, не работающему в отраслях, которые поддерживает государство, отмечает эксперт. Для них стоимость привлечения кредитных ресурсов и до повышения была запредельна. Но на фоне нынешней ключевой ставки в развитии и даже просто в сохранении бизнеса придется рассчитывать только на собственные силы.

Серьезное охлаждение можно ожидать и на рынке недвижимости. Завершение программы ипотеки с государственным участием и изменение условий для остальных видов льготного жилищного кредитования скажется на рынке жилищного строительства уже осенью. Причем надеяться на обвальное снижение цен не приходится - себестоимость квадратного метра росла последние годы вслед за стоимостью стройматериалов. Тем, кто все-таки хочет улучшить свои жилищные условия, можно следить за акциями застройщиков - там возможно снижение цен на отдельные объекты.

"Но есть и хорошая новость. Давно уже ставки по депозитам не были так привлекательны для населения, - говорит Кулаков. - Насколько тренд с высокой ключевой ставкой сохранится? Скорого и быстрого понижения, как это было в 2022 году, ждать не стоит. Наиболее вероятный возврат к снижению ставки произойдет, судя по сегодняшним вводным, в 2025 году".



Рыночные ипотечные ставки в ближайшее время вырастут до "заградительных" 22-23%, отмечает директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК "А101" Рустам Азизов.

"Разрыв между ставками по льготным ипотечным программам и ключевой ставкой заметно увеличится. С семейной ипотекой, например, он составит теперь 12%, однако для государства еще до повышения ключевой ставки до 16% столь значительное субсидирование превращалось в чрезмерные расходы бюджета. Теперь же адресные льготные программы может ожидать ухудшение условий", - отметил Азизов.



Еще сильнее снизится доступность рыночной ипотеки, которую в последние месяцы начали субсидировать девелоперы. Так вместо 20-21% можно было получить субсидированную ставку в размере 11-13% на весь срок кредита или еще более низкую ставку на льготный ипотечный период, например на время строительства.

"При повышении ключевой ставки до 18% рыночные ипотечные ставки составят 22-23%, а спрос на рыночную ипотеку сократится до околонулевых значений. Не исключен сценарий, когда спрос из-за низкой доступности ипотеки снизится до 50% относительно мая нынешнего года", - отметил эксперт.



Ставка в 16% уже стала критичной для рыночной ипотеки, говорит вице-президент по маркетингу и продажам федерального девелопера DOGMA Илья Витковский. Поэтому сегодняшнее ожидаемое повышение не окажет значительного влияния на продажи новостроек.

"Июльское падение продаж на 30-40% относительно июня скорректировало рынок, дальнейшего снижения мы не ожидаем. Более того, конец месяца показывает некоторое оживление на рынке", - отмечает эксперт.



Основным драйвером продаж, по его мнению, есть и останется семейная ипотека. Кроме того, застройщики предлагают рассрочку и траншевую ипотеку.

Размер ключевой ставки влияет на экономику в целом, и, естественно, оказывает серьёзное влияние на рынок недвижимости, отмечает директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков. От ключевой зависит стоимость заёмных средств как для девелоперов, так и для конечных потребителей. Для девелоперов это отражается на стоимости самого процесса строительства, а для клиентов - на стоимости квартир и размере процентных ставок по ипотечным кредитам.

Доля ипотечных сделок на московском рынке недвижимости с каждым годом растёт, говорит Новиков. Во втором квартале нынешнего года объём сделок с применением ипотеки составил 72,4%, поэтому колебания ключевой ставки, конечно же, отражаются на спросе и динамике реализации. Серьёзные повышения ключевой ставки всегда приводят к охлаждению спроса, который тем не менее через некоторое время приходит к балансу за счёт того, что девелоперы оперативно реагируют на изменения и совместно с банками разрабатывают для клиента альтернативные способы приобретения недвижимости.