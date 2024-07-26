«Украину» на Майдане выставят на продажу

Украина приватизирует ряд крупных объектов недвижимости, включая гостиницу «Украина» на Майдане Независимости в Киеве. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

Гетманцев сообщил о намерении властей Украины выставить на продажу пять крупных объектов недвижимости и промышленности. В частности, 18 сентября пройдет аукцион по продаже гостиницы «Украина», стартовая цена объекта — 1,05 миллиарда гривен (21,7 миллиарда рублей).

Политик сообщил о планах приватизации «Объединенной горно-химической компании», являющейся крупнейшим производителем по добыче и обогащению титановых руд, а также разработчика титанового и циркониевого месторождений ООО «Демуринский ГОК».

«На Украине возобновляется большая приватизация», — подчеркнул депутат.



Ранее депутат Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Юрий Камельчук рассказал о планах выделения денег ВСУ после возможного повышения налогов в стране. По его словам, США продолжительное время призывают Украину рассчитывать на себя.