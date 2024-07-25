Некоторых застройщиков хотят обязать строить школы и больницы

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, обязывающий застройщиков из программы комплексного развития территорий (КРТ) строить социальную инфраструктуру вместе с жилыми домами. Об этом сообщает РИА Новости.

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По задумке авторов законопроекта, лица, которые занимаются КРТ, должны будут за счет собственных или бюджетных средств обеспечить строительство школ, больниц, детсадов, а также коммунальной, транспортной и другой необходимой инфраструктуры. Источник финансирования строительства такой инфраструктуры будут определять при принятии решения о КРТ.

В начале 2024 года в России вступил в силу федеральный закон, расширяющий возможности применения механизма КРТ. Вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что власти стремятся сократить сроки реализации проектов, отказавшись от излишних процедур и документов.

Основными задачами программы КРТ стали развитие поселений и городов, повышение качества городской среды и развитие инфраструктуры. Эту программу сравнивают с московской программой реновации.