В России нашли новый способ борьбы с «резиновыми» квартирами

Следственный комитет России выступил за внедрение нового механизма для борьбы с «резиновыми» квартирами. Речь идет о введении нормы площади жилого помещения из расчета на одного человека, при соблюдении которой допускается регистрация в жилом помещении. Ситуацию прокомментировал в беседе с «Российской газетой» председатель СК Александр Бастрыкин.

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Как стало известно, внедрить новый механизм хотят в рамках борьбы с незаконной миграцией и «резиновыми» квартирами, в которых фиктивно регистрируются те, кто там не проживает. Регистрация не будет представляться возможной при несоблюдении нормы.

По словам Бастрыкина, приезжие при наличии регистрации могут реализовать многие социальные гарантии. В частности, речь идет о прикреплении к поликлинике, устройстве детей в школу или детский сад. Поэтому сейчас нужно вводить новую норму, считает собеседник издания.

«В данном случае требуется установление определенной нормы площади жилого помещения из расчета на одного человека, при соблюдении которой допускается регистрация в квартире», — подчеркнул он.



«Резиновая» квартира — это квартира, в которой фиктивно зарегистрированы десять и более человек без намерения проживать по данному адресу.