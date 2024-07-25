Более шести гектаров земли купили москвичи под строительство частных домов

За первые шесть месяцев этого года москвичи приобрели у города 6,64 гектара земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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На этих участках они смогут построить частные дома площадью от 140 до 854 квадратных метров.

"Земля для индивидуального жилищного строительства пользуется у горожан высоким спросом, - пояснил заммэра. - Это позволяет им жить в собственном доме и при этом пользоваться развитой инфраструктурой мегаполиса. В нынешнем году москвичи приобрели 53 участка - в основном в ТиНАО (новая Москва), а также в районе Косино-Ухтомский на востоке города, в Молжаниновском районе на севере столицы и в Зеленограде".



Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что на торгах по продаже земельных участков для ИЖС всегда высокая конкуренция, и если на участок претендует несколько покупателей, проводится аукцион, где на один лот может претендовать до 30 человек и даже более. А начальную цену лота устанавливают в размере его кадастровой стоимости.