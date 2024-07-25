В России нашли способ борьбы с «резиновыми» квартирами

В России предложили установить новые правила прописки на жилплощади. Это поможет решить проблему с массовой незаконной регистрацией мигрантов и бороться с «резиновыми» квартирами, заявили в Следственном комитете РФ.

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В ведомстве считают, что нужно разработать норму площади жилого помещения из расчета на одного человека. Если показатель не будет соблюден, то зарегистрировать человека в квартире будет невозможно.

Ранее россиян захотели сажать в тюрьму за фиктивную регистрацию мигрантов на своей жилплощади. Авторы инициативы считают, что уголовная ответственность должна быть предусмотрена как для коррумпированных должностных лиц, так и для обычных граждан, которые за деньги прописали иностранцев в своих квартирах.

Сейчас за незаконную регистрацию в своей квартире мигрантов положен штраф. В марте такое наказание, например, получил житель Казани. Мужчина прописал на своей жилплощади 42-х иностранных граждан. Россиянина обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.