Россияне стали меньше тратить на питание дома — эта категория расходов в 2023 году сократилась до 33,2 процента от общих трат семей. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет РИА Новости.

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По итогам прошлого года доля расходов на домашнее питание снизилась на 1,4 процентного пункта, достигнув минимального значения с 2019 года. Уменьшились также траты граждан на алкоголь и табак — с 3 до 2,4 процента за год.

Самые низкие затраты на домашнюю еду у жителей Магаданской области (23,7 процента) и Москвы (24,2 процента). В пятерку регионов РФ с наименьшими расходами на питание дома вошли также Ненецкий автономный округ, Мурманская область и Хабаровский край. В двух российских регионах — Республике Дагестан и Республике Ингушетия — на домашнее питание приходится более половины всех расходов семей, 55,3 и 54,3 процента соответственно. В Смоленской области доля таких расходов составляет 48,4 процента.

Директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии Владимир Климанов отметил, что доля затрат на питание в семейном бюджете выше у менее обеспеченных людей. Поэтому в тех регионах, где такого населения много, эта доля выше, чем в субъектах с более высокими средними доходами, объяснил он.

На втором месте в структуре расходов россиян оказались траты на транспорт, на него приходится 15,3 процента (14 процентов годом ранее). Расходы на ЖКХ жителей страны, напротив, немного уменьшились — с 10,6 до 10,1 процента. На одежду и обувь семьи выделяют 7,3 процента бюджета, на товары личного пользования — 6,9 процента, на мебель и бытовую технику — 5,6 процента. При этом на образование расходуется только 1,6 процента от всех трат россиян.

Ранее россияне назвали траты на путешествия, экскурсии и рестораны в отпуске главными дополнительными расходами, с которыми приходится сталкиваться летом. Почти половина опрошенных (48 процентов) признались, что летом ежемесячно стали тратить на 30-40 тысяч рублей больше, чем весной.