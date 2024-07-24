Российскому рынку жилья предсказали застой и сложности

Руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК «Альфа-Капитал» Владимир Стольников рассказал о ситуации на рынке жилья в России после закрытия льготной ипотеки. Об этом сообщает ПРАЙМ.

По словам Стольникова, после закрытия программы льготной ипотеки, а также ужесточения других программам в этой сфере, российский рынок жилья ожидает застой и сложности. Эксперт считает, что при текущих ипотечных ставках компании-застройщики столкнутся с сильным провалом продаж.

«Действительно, в течение ближайшего полугодия рынок жилья будет, что называется, не в форме. Успешными окажутся лишь те, кто вышел с хорошей стартовой ценой и в хороших локациях. Дальше история будет зависеть от возможностей девелопера и креатива финансовой службы», — рассказал он.



Стольников также добавил, что в текущей ситуации покупатели с «живыми» деньгами станут более придирчивыми к условиям покупки, а ипотекой начнут пользоваться все меньше россиян. Впрочем, один плюс эксперт все же нашел — Стольников считает, что цены на жилье могут перестать расти, либо даже пойти вниз.

Эксперт также рассказал, что с начала года наблюдается заметный рост отказов застройщиков от новых проектов, но в конце 2024 года ситуация может вновь измениться — сейчас ведется работа над новыми программами, а в начале 2025 года ожидается снижение ставок. Это должно будет вернуть ипотечных заемщиков обратно на рынок.

В заключении Стольников дал совет инвесторам — по его словам, сейчас вложения в недвижимость выгодны для тех, кто может платить сразу, без ипотеки. Как объяснил эксперт, желая поднять продажи, девелоперы могут пойти на серьезные уступки от заявленной цены. Впрочем, Стольников подчеркнул, что жилья вряд ли хватит на всех желающих, поэтому заинтересованным лучше поторопиться.

Напомним, что 1 июля в России вступила в силу отмена льготной ипотеки.