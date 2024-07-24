В Минстрое спрогнозировали снижение ввода жилья в России

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин не исключил снижения ввода жилья в России в текущем году до 100 млн кв. м, передает ТАСС.

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Он напомнил о том, что год назад объем достиг 110 млн кв. м. И это был результат той политики, которая была запущена в ковидный период, отметил замминистра. Стасишин указал на снижение темпов повышения роста цен на новостройки в стране. По его словам, активная фаза роста подошла к концу. Заместитель министра выразил уверенность в том, что в ближайшее время темпы не превысят 4-5% год к году.

Ранее сообщалось, что, по данным компании «Метриум», на первичном рынке «старой» Москвы — без учета элитного сегмента — реализуется 74 проекта точечной застройки. В них представлено 9,7% от общего объема предложения новостроек столицы.

Также ранее в указанной компании сообщили, что за прошедшие пять лет средняя стоимость первичного жилья в столице выросла на 70,9%. Так, средняя цена 1 кв. м в новостройке города во втором квартале 2024 года составила 465,6 тыс. рублей.