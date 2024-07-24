Почему рыночная ипотека становится недоступной для россиян

В январе-июне выдачи рыночной ипотеки продемонстрировали снижение на 55% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, заявила «Московскому комсомольцу» главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. По ее словам, ухудшение динамики обусловлено высокой ключевой ставкой ЦБ.

© РИА Новости

Кроме того, выдачи обычной ипотеки также сдерживают макропруденциальные надбавки к капиталу банков, ограничивающие их возможности для заемщиков с низким первоначальным взносом или высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), пояснила собеседница.

Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова прогнозирует перераспределение спроса с первичного сегмента на вторичный. Отмечается, что при сопоставимом уровне ставок средняя цена недвижимости на вторичном рынке ниже.

«Однако важно понимать, что при таком уровне процента и текущих ценах на недвижимость рыночная ипотека становится для заемщиков фактически недоступной», - подчеркнула эксперт.



С 1 июля в России перестала действовать программа льготной ипотеки с господдержкой на новостройки под восемь процентов годовых, стартовавшая в 2020 году на фоне пандемии.