В России делать ремонт будут по новым стандартам

С 1 августа 2024 года начнет действовать обновленный стандарт по капитальному ремонту многоквартирных домов. Им устанавливаются ключевые требования и порядок проведения капитального ремонта, пишет Life со ссылкой на ведущего юриста «Европейской юридической службы» Викторию Щербакову.

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По словам специалиста, новый стандарт регламентирует организацию работ по капитальному ремонту, в том числе определение заказчика и отбор подрядчиков, подготовка документов и строительной площадки, контроль и приемка ремонта, эксплуатация в период гарантийного срока.

Собеседники напоминают о том, что требования нового стандарта не распространяются на работы по реставрации, сохранению многоквартирных домов – объектов культурного наследия.

Кроме того, в строительной компании «Дом Лазовского» обратили внимание на то, что со следующего месяца начинает действовать «зеленый» ГОСТ-Р для ИЖС. При этом подчеркивается, что он не носит обязательного характера. Также специалисты указывают на успешное обновление в стране стандартов в области энергетической безопасности.

По словам собеседников издания, новые стандарты в строительстве и капитальном ремонте уже значительно ужесточают требования к качеству строительных материалов и методов контроля.

Ранее сообщалось, что, по данным «Авито Недвижимости», квартиры площадью до 28 кв. м на вторичном рынке стоят в среднем на 1,4 млн рублей дешевле, чем в новостройках.